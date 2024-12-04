Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:52, 4 декабря 2024Наука и техника

В системе с ватными планетами обнаружили новый объект

The Astronomical Journal: в системе Kepler-51 обнаружили новую планету
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: NASA, ESA, and L. Hustak, J. Olmsted, D. Player and F. Summers (STScI) / Wikimedia

Ученые из Университета штата Пенсильвания и Университета Осаки обнаружили четвертый объект в планетной системе Kepler-51, которая ранее была известна своими тремя сверхнизкоплотными планетами, называемыми суперпаффами. Исследование опубликовано в The Astronomical Journal.

Новая планета, названная Kepler-51e, вероятно, влияет на орбиты других объектов системы своим гравитационным притяжением. Ее наличие объясняет значительные вариации времени транзита (TTV) одной из планет системы, Kepler-51d, которая прошла перед своей звездой на два часа раньше, чем предсказывали модели. Подобные сверхнизкоплотные планеты имеют чрезвычайно малую среднюю плотность, напоминающую сахарную вату, благодаря массивным атмосферам из водорода и гелия.

Для обнаружения новой планеты ученые использовали данные с телескопов, включая космический телескоп Джеймса Уэбба, телескопы Apache Point и Palomar, а также архивные данные с телескопов Kepler и TESS. Они наблюдали транзиты планет системы и регистрировали отклонения от прогнозируемого времени, вызванные гравитационным влиянием других объектов. На основе анализа данных ученые разработали модель, включающую четыре планеты, и подтвердили ее с помощью новых наблюдений.

По расчетам исследователей, Kepler-51e имеет массу, схожую с тремя другими планетами системы, и находится на круговой орбите с периодом 264 дня. Ее орбита расположена ближе к звезде, чем обитаемая зона. Хотя транзит Kepler-51e не был наблюден, гравитационные эффекты, зарегистрированные телескопами, убедительно подтверждают существование планеты.

Добавление четвертой планеты в модель изменило представления о массах и свойствах трех внутренних планет системы. Эти планеты оказались немного более массивными, чем считалось ранее, но все еще сохраняют статус «суперпаффов». Тем не менее остается неизвестным, относится ли Kepler-51e к этому классу объектов, поскольку ее радиус и плотность пока не рассчитаны. Ученые также не исключают наличия других планет в системе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Советники Трампа предложили ему план по Украине. Киев и ЕС категорически против одного пункта

      Ключевой ставке предсказали рост до 23 процентов и снижение через год

      Дочь Алсу обратилась к отцу в соцсетях

      Потолок рухнул на четырехмесячного ребенка в российском городе

      Звезда Comedy Club назвал Таиланд «адом во всем» и посочувствовал эмигрантам из России

      Россиян предупредили о риске схода лавин на двух горнолыжных курортах страны

      Первая ракетка мира рассказал о влиянии Медведева на его карьеру

      Жители российского города пострадали при атаке ВСУ с воздуха

      Меркель оценила извинения Путина после эпизода с лабрадором Кони в 2007 году

      Россиянина осудили за кражу криптовалюты со счетов знакомого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше