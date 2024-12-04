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14:06, 4 декабря 2024Экономика

Российский бизнес заявил о готовности к трехзначной инфляции

Глава РСПП Шохин рассказал о готовности бизнеса в стране к трехзначной инфляции
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Высокая инфляция российский бизнес беспокоит, но не пугает, он существовал при высокой инфляции, даже двух- и трехзначной инфляции и готов к этому сейчас. Таким образом заявление председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» прокомментировал для «Ура.ru» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, стремление регулятора остановить рост цен понятно, и его можно только приветствовать, но лекарство может оказаться страшнее самой болезни. Основное здесь — это найти баланс между политикой подавления инфляции и сохранением ресурсов в экономике.

Шохин напомнил, что высокая инфляция означает высокую ставку, и оба этих обстоятельства съедают возможности бизнеса, которому становится гораздо труднее привлечь кредит на оборотные средства.

Глава ЦБ, рассуждая об инфляции и ставках, подчеркнула, что невозможно ждать, пока рост цен остановится сам собой, потому что этого не произойдет. При этом стабильно развиваться при высокой инфляции экономика не в состоянии, как человек может бежать с высоким пульсом только короткие, а не марафонские дистанции.

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Новое ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) на декабрьском заседании Набиуллина назвала возможным, а вот смягчение совет директоров рассматривать не будет. Она пояснила, что подобное решение стало бы капитуляцией регулятора перед ростом цен и послужило бы жестким проинфляционным фактором.

Также в своем выступлении Набиуллина признала, что пока признаков остановки роста цен не видно, а на достижение желаемых целей, предварительно, уйдет весь 2025 год и даже захватит часть 2026-го.

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