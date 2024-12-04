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15:10, 4 декабря 2024Бывший СССР

Захарова оценила участие Армении в МУС

Захарова: участие Армении в МУС наносит ущерб отношениям Москвы и Еревана
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Участие Армении в Международном уголовном суде (МУС) наносит ущерб отношениям Москвы и Еревана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Участие Еревана в Римском статуте на фоне выписанных в Гааге квази-ордеров на арест ряда российских должностных лиц наносит прямой ущерб российско-армянским отношениям», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что отношение Москвы к МУС и присоединению армянской стороны к организации хорошо известно. Ереван также ознакомлен с российской позицией, добавила дипломат.

Ранее в МИД Армении заявили о готовности сотрудничать с МУС. 17 марта стало известно о решении МУС выдать ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС.

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