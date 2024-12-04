Женщина-пауэрлифтер с крупными мышцами рассказала о популярности у мужчин

Женщина-пауэрлифтер из Сибири рассказала о любви мужчин к ее мускулистой фигуре

Женщина-пауэрлифтер, которую прозвали Амазонкой, рассказала о внимании мужчин. Об этом пишет What's the Jam.

У 33-летней Натальи Кузнецовой, спортсменки родом из Сибири, более 1,2 миллиона подписчиков в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Недавнее видео, на котором она поднимает штангу над головой, собрало более 3,2 миллиона просмотров. Кузнецова занимается пауэрлифтингом с 14 лет. По ее словам, уже в 16 лет она была региональной чемпионкой по бодибилдингу и пауэрлифтингу.

Внешность Кузнецовой нельзя назвать женственной в классическом понимании — мышцы на ее руках, ногах, животе и спине очень крупные и рельефные. Из-за мускулистой фигуры она даже получила прозвище Амазонка. Несмотря на это, у спортсменки армия поклонников, которые одержимы ее формами. По ее словам, они постоянно шлют ей сообщения, признаются в любви и восхищаются тем, какая она «большая». Однако ее популярность имеет оборотную сторону: многие мужчины пишут ей гадости в сети и смеются над размером ее мышц.

Однако Кузнецова, которая сейчас живет в Черногории, не обращает на обидчиков внимания. Тем более что в реальной жизни она получает только комплименты. Кроме того, Кузнецова замужем. Ее муж — бодибилдер Владислав Кузнецов.

Ранее сообщалось, что австралийская порномодель разбогатела благодаря высокому росту и фетишистам, которые испытают страсть к великаншам. По ее словам, некоторые фетишисты готовы платить до трех тысяч австралийских долларов, чтобы представить себя размером с «фигурку из Lego» по сравнению с ней.