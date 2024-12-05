На митинге оппозиции в Тбилиси увидели людей с символикой ВСУ

На митинге в Тбилиси заметили символику «Грузинского национального легиона»

На митинге сторонников грузинской оппозиции в Тбилиси заметили людей с символикой входящего в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и воюющего на Украине «Грузинского национального легиона» (запрещенная в России террористическая группировка). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агенсттва, на акцию протеста пришел мужчина в камуфляже с двумя протезами вместо ног, укрытый флагом с символикой этого так называемого легиона.

На вопрос корреспондента он отметил, что воевал за на Украине на стороне ВСУ — там он и получил ранения. Помимо этого, среди участников демострации увидели много крепких мужчин в камуфляже и с тактическими рюкзаками, некоторые из них носят шевроны с флагами Грузии или Украины.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка устроить «нацмайдан» в Грузии провалилась. Он добавил, что власти контролируют ситуацию в стране.

В ходе акции протеста в Грузии в ночь на 3 декабря сотрудники МВД республики задержали более 30 оппозиционеров. В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» позднее сообщили о большом количестве иностранцев среди протестующих.