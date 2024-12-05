Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:22, 5 декабря 2024Бывший СССР

На митинге оппозиции в Тбилиси увидели людей с символикой ВСУ

На митинге в Тбилиси заметили символику «Грузинского национального легиона»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На митинге сторонников грузинской оппозиции в Тбилиси заметили людей с символикой входящего в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и воюющего на Украине «Грузинского национального легиона» (запрещенная в России террористическая группировка). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агенсттва, на акцию протеста пришел мужчина в камуфляже с двумя протезами вместо ног, укрытый флагом с символикой этого так называемого легиона.

На вопрос корреспондента он отметил, что воевал за на Украине на стороне ВСУ — там он и получил ранения. Помимо этого, среди участников демострации увидели много крепких мужчин в камуфляже и с тактическими рюкзаками, некоторые из них носят шевроны с флагами Грузии или Украины.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка устроить «нацмайдан» в Грузии провалилась. Он добавил, что власти контролируют ситуацию в стране.

В ходе акции протеста в Грузии в ночь на 3 декабря сотрудники МВД республики задержали более 30 оппозиционеров. В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» позднее сообщили о большом количестве иностранцев среди протестующих.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство Франции уйдет в отставку впервые с 1962 года. Французы обвиняют Макрона и просят его покинуть пост

      При стрельбе в школе в Калифорнии пострадали двое учащихся

      Захарова высказалась о реакции Филиппин на проход российской подводной лодки

      В Госдуме предложили ввести новогоднюю выплату для семей с низким доходом

      В НАТО не захотели провоцировать Россию гарантиями безопасности для Киева

      Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест

      На митинге оппозиции в Тбилиси увидели людей с символикой ВСУ

      Шольц назвал отказ от диалога с Путиным признаком слабости

      Бывшему американскому военному отказали в вылете в Россию

      Отсидевший по делу о Капитолии экс-советник Трампа войдет в новую администрацию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше