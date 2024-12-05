Появились подробности о состоянии перенесшего остановку сердца 22-летнего футболиста

Футболист «Фиорентины» Бове согласился на установку кардиовертера‑дефибриллятора

Полузащитнику «Фиорентины» Эдоардо Бове потребовалась операция после того, как он перенес остановку сердца во время матча чемпионата Италии с «Интером». Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, 22-летнему футболисту сделали МРТ, где выявили область сердца со шрамом, что говорит о необходимости имплантации кардиовертера‑дефибриллятора. Бове дал согласие на операцию. Таким образом, спортсмен не сможет больше выступить в чемпионате Италии.

Бове перенес остановку сердца 1 декабря. На 17-й минуте матча он внезапно потерял сознание, а матч прервали. У него произошел эпилептический припадок, вызвавший остановку сердца.

Бове — воспитанник римской «Ромы». Игрок выступает за «Фиорентину» на правах аренды.