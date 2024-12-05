Шахматистка подала в суд в Петербурге из-за обмана с магическим обрядом

Российская шахматистка подала в суд из-за обмана с «магическим обрядом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную пресс-службу Санкт-Петербурга.

По информации источника, истица отправила мужчине по имени Дмитрий с адресом электронной почты, начинающимся на devil (дьявол), 7,6 тысячи рублей, чтобы получить преимущество на турнире, однако тот обманул ее. В результате пострадавшая просит взыскать с ответчика 36 тысяч рублей за материальный ущерб и еще 15 тысяч за моральный вред, так как она перестала доверять людям.

Иск еще не принят к производству. Имя спортсменки не уточняется.

В апреле 2023 года кенийский шахматист, чье имя засекретили, выдавал себя за женщину ради победы на турнире и получения призовых. Мошенник притворился мусульманкой и надел никаб, закрывающий лицо. Отмечается, что шахматиста выдала мужская обувь и походка. В итоге мужчину дисквалифицировали.