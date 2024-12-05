Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
3:1
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
0:4
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
2:4
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ — регулярный чемпионат
21:43, 5 декабря 2024Спорт

Российская шахматистка подала в суд из-за обмана с магическим обрядом

Шахматистка подала в суд в Петербурге из-за обмана с магическим обрядом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российская шахматистка подала в суд из-за обмана с «магическим обрядом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную пресс-службу Санкт-Петербурга.

По информации источника, истица отправила мужчине по имени Дмитрий с адресом электронной почты, начинающимся на devil (дьявол), 7,6 тысячи рублей, чтобы получить преимущество на турнире, однако тот обманул ее. В результате пострадавшая просит взыскать с ответчика 36 тысяч рублей за материальный ущерб и еще 15 тысяч за моральный вред, так как она перестала доверять людям.

Иск еще не принят к производству. Имя спортсменки не уточняется.

В апреле 2023 года кенийский шахматист, чье имя засекретили, выдавал себя за женщину ради победы на турнире и получения призовых. Мошенник притворился мусульманкой и надел никаб, закрывающий лицо. Отмечается, что шахматиста выдала мужская обувь и походка. В итоге мужчину дисквалифицировали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК раскрыл подробности дела, из-за которого Кадыров критиковал Бастрыкина. Подростки на камеру избивали прохожих

      Зеленскому доложили о потерях украинской армии

      Макрон оценил возможность своей отставки до 2027 года

      На Западе рассказали о попытках Киева найти поддержку Трампа до его вступления в должность

      Средства ПВО сбили два украинских дрона над российскими регионами

      СК показал драку подростка из Чечни после критики Кадырова

      Хакеры взломали эфир украинского ТВ и показали сюжет о золотой молодежи за границей

      В США предупредили о возможном вмешательстве в процесс передачи власти Трампу

      Решившая зарабатывать на OnlyFans бывшая футболистка оголила ягодицы на фото

      МИД отверг выпады Румынии в адрес России в свете проходящих та выборов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше