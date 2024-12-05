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19:45, 5 декабря 2024Моя страна

Собака-героиня спасла семью во время пожара в российском городе

Собака спасла семью во время пожара в Новосибирске
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал МЧС Новосибирской области

Собака спасла семью во время пожара в Новосибирске. Об этом сообщает региональное отделение МЧС в Telegram-канале.

Инцидент произошел рано утром в Октябрьском районе города 5 декабря. В доме на улице Чехова возникло возгорание. Домашний питомец почуял дым, и разбудил хозяев громким лаем. Это помогло всем членам семьи спастись во время пожара.

Отмечается, что прибывшие спасатели обнаружили на участке горевшую баню. Бушующее пламя тем временем угрожало перекинуться на жилой дом. «Верный четвероногий друг продолжал лаять, пока не убедился, что его хозяева в безопасности», — говорится в сообщении.

Пожарные не допустили распространение огня на другие здания и соседние участки. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее на Камчатке отважный пес Ирбис дал отпор четырем медведям и спас жизнь хозяина. Во время прогулки пес, увидев медведей, стал уводить их от хозяина. Благодаря этому россиянин успел добежать до соседнего дома, спрятаться и позвонить жене. Собака выжила после встречи с косолапыми и пришла домой сама, однако ее состояние оценивалось как тяжелое. Хозяева рассказали, что делают все возможное, чтобы вернуть своего защитника к прежней жизни.

До этого в Новосибирске дворняжка спасла семью во время пожара. Пес разбудил людей лаем в три часа ночи.

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