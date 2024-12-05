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17:28, 5 декабря 2024Забота о себе

Врач предупредила об опасной причине неприятного запаха ног

Эндокринолог Кузнецова: неприятный запах ног может появиться при раке
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Christina Victoria Craft / Unsplash

Неприятный запах ног может появиться из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом предупредила врач-эндокринолог Кристина Кузнецова в беседе с «Вечерней Москвой».

Эндокринолог указала, что чаще всего появление неприятного запаха объясняется грибком стопы. Еще одна причина — это стресс. «Если при этом человек употребляет регулярно в пищу чеснок, приправы, жирное, сладкое, фастфуд, то запах становится еще сильнее», — объяснила врач.

Вместе с этим специалистка подчеркнула, что в некоторых случаях неприятный запах ног сигнализирует о развитии опасных заболеваний, таких как различные воспаления или рак. В этом случае, по словам Кузнецовой, пахнуть будет все тело, но запах от стоп кажется заметнее, так как там расположено много потовых желез.

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Чтобы избавиться от запаха ног, Кузнецова посоветовала вылечить грибок, если он есть, а также поменять обувь. Кроме того, по ее словам, важно часто менять носки, тщательно их стирать и следить за гигиеной стоп.

Ранее терапевт Зоуи Уильямс указала на причины сильного метеоризма.

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