Врач предупредила об опасной причине неприятного запаха ног

Эндокринолог Кузнецова: неприятный запах ног может появиться при раке

Неприятный запах ног может появиться из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом предупредила врач-эндокринолог Кристина Кузнецова в беседе с «Вечерней Москвой».

Эндокринолог указала, что чаще всего появление неприятного запаха объясняется грибком стопы. Еще одна причина — это стресс. «Если при этом человек употребляет регулярно в пищу чеснок, приправы, жирное, сладкое, фастфуд, то запах становится еще сильнее», — объяснила врач.

Вместе с этим специалистка подчеркнула, что в некоторых случаях неприятный запах ног сигнализирует о развитии опасных заболеваний, таких как различные воспаления или рак. В этом случае, по словам Кузнецовой, пахнуть будет все тело, но запах от стоп кажется заметнее, так как там расположено много потовых желез.

Чтобы избавиться от запаха ног, Кузнецова посоветовала вылечить грибок, если он есть, а также поменять обувь. Кроме того, по ее словам, важно часто менять носки, тщательно их стирать и следить за гигиеной стоп.

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