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23:18, 6 декабря 2024Спорт

Дочь Тутберидзе и ее партнер получили худшие баллы в карьере

Фигуристы Дэвис и Смолкин получили худшие баллы в карьере на турнире в Загребе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, получили худшие баллы во взрослой карьере. Об этом сообщает Sports.ru.

На турнире Golden Spin в хорватском Загребе спортсмены расположились на втором месте, набрав в сумме 178,59 балла. Победителями стали британцы Фиби Беккер и Джеймс Эрнандес с 182,73 балла.

Дэвис и Смолкин представляют Грузию с сезона-2023/2024. Смену гражданства в мае 2023-го одобрил исполком Федерации фигурного катания России.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали седьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропустили.

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