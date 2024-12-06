Глава МИД РФ Лавров назвал Зеленского неадекватным за его высказывания о русских

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский после своих слов об «особях» хочет вернуть людей, говорящих на русском языке и чувствующих связь с русской культурой, под «свою территориальную целостность», то он неадекватный.

Лавров напомнил, что, когда Зеленский выступал на концертах в Горловке и Донецке в апреле 2014 года, после начала военной операции Украины в Донбассе, он защищал русский язык. «Говорил, что мы все говорим на одном языке, читаем одни и те же книги, что мы братский народ, у нас одинаковая кровь», — отметил министр.

Потом сказал, что если кто-то, живя на Украине, чувствует связь с русской культурой, то советует им ради будущего своих детей и внуков валить в Россию. Если после всего этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чем он заявляет, то считаю его неадекватным Сергей Лавров глава МИД России

В ноябре 2021 года Зеленский заявил, что не считает попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) людьми, добавив, что, по его мнению, «есть люди, а есть особи». «Вы их людьми называете, да? Есть представители людей, не все представители людей являются людьми. Есть особи», — ответил Зеленский. В доказательство своей правоты политик заявил, что в противном случае в мире бы не существовало правоохранительных органов.

Глава МИД напомнил о причинах СВО

Лавров напомнил о причинах начала специальной военной операции. Он подчеркнул, что Москва не проводила бы СВО, если бы Украина выполнила Минские соглашения.

Он отметил, что договоренности саботировались, и Киев пытался захватить восточную часть Донбасса силой. В это же время российская сторона предлагала проект договора о гарантиях безопасности США и НАТО, однако он был отвергнут.

И когда Украина и ее спонсоры запустили план «Б», пытаясь силой захватить эту часть Донбасса, именно тогда мы начали специальную военную операцию. Если бы они выполнили минские соглашения, Украина была бы единым целым Сергей Лавров глава МИД России

Министр пояснил, что Киев проводит последовательную антироссийскую политику в культурной сфере, с 2017 года на Украине было ограничено использование русского языка во всех сферах, кроме неформального общения, запрещались российские СМИ, а единственная каноничная Украинская православная церковь Московского патриархата была упразднена. Это и подорвало территориальную целостность Украины.

«Люди на востоке и юге Украины, в Донбассе и в Новороссии не считают режим Владимира Зеленского тем, кто представляет их интересы. Как они могут их представлять, когда их культура, язык, традиции, религия — все это запрещено», — сказал глава МИД РФ.

Лавров заявил об отсутствии у России планов уничтожить украинский народ

Лавров заявил об отсутствии у России планов уничтожить украинский народ. Он напомнил, что Москва многократно предупреждала НАТО о недопустимости расширения на восток, президент России Владимир Путин годами объяснял это на международных площадках людям, которые, грезили о «конце истории» и своем «доминировании».

Мы не говорим об истреблении чьего-либо населения. Не мы начинали эту войну. У нас нет намерения уничтожать украинский народ. Они братья и сестры российскому народу Сергей Лавров глава МИД России

Он также отметил, что переговоры в Стамбуле в 2022 году были сорваны по инициативе западных союзников Киева, в частности тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Сегодня же в некоторых столицах наблюдается усталость, в США уже идут разговоры о том, чтобы оставить ситуацию для европейцев и сконцентрироваться на более важных проблемах.

Лавров назвал условия урегулирования конфликта на Украине

Чтобы заключить мирное соглашение с Россией, Украина должна навсегда отказаться от попыток вступить в НАТО, согласиться на внеблоковый и безъядерный статус, а также признать реалии, сложившиеся «на земле», подчеркнул Лавров.

По словам дипломата, вошедшие в состав России четыре новых региона — реальность, которую Украине придется признать ради прекращения боевых действий.

«Это не только линия соприкосновения. (...) Мы не можем мириться с ситуацией, когда сохраняется украинское законодательство, запрещающее русский язык, российские СМИ, русскую культуру, Украинскую православную церковь», — сказал Лавров.

Он добавил, что условия, выдвинутые Украине президентом России Владимиром Путиным, остались без изменений. И прежде всего, как заверил министр, это касается возможного присутствия иностранных армий на ее территории.

Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск. Это то, что он [Путин] повторил Сергей Лавров глава МИД России

Лавров отметил, что страны Западной Европы хотят подойти к границам России через Украину, что является недопустимым для Москвы. Министр также назвал ошибкой мнение Запада о том, что красные линии России можно сдвинуть.

