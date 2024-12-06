Каждый десятый россиянин готов потратить свыше 100 тысяч рублей на новогодние подарки

РГ: россияне готовы потратить свыше 100 тысяч рублей на подарки к Новому году

Россияне раскрыли сумму, которую запланировали потратить на новогодние подарки. Соответствующий материал публикует «Российская газета» (РГ) со ссылкой на «Яндекс Маркет».

В исследовании приняли участие 1202 россиянина из 17 регионов России в возрасте от 18 лет. По данным издания, 19 процентов жителей страны готовы потратить от 50 до 100 тысяч рублей на праздничные презенты. При этом каждый десятый респондент (11 процентов) отложил для данного повода свыше 100 тысяч рублей. В то же время 49 процентов опрошенных намерены выделить от 20 до 50 тысяч рублей на подарки к Новому году.

Почти половина участников исследования (43 процента) признались, что предпочитают заказывать подарки на маркетплейсах. Оставшиеся 29 процентов подчеркнули, что любят ходить по магазинам, а 25 процентов выбирают онлайн-шопинг. Кроме того, 20 процентов респондентов дополняют покупки вещами, сделанными своими руками.

Самыми популярными знаками внимания россияне назвали парфюмерию и украшения (32 процента), декор для дома (24 процента), а также одежду, электронику и товары для ухода за собой (по 18 процентов).

В ноябре россияне перечислили самые популярные подарки близким на Новый год. По данным экспертов «Отелло» (сервиса бронирования отелей от 2ГИС), 11 процентов респондентов выбирают в качестве презента поездку в путешествие.