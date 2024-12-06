Российский футболист рассказал о трудностях жизни в Чехии

Футболист «Ростова» Голенков рассказал о сложностях лечения травмы в Чехии

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, с какими трудностями столкнулся при лечении травмы в Чехии. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист рассказал, что, когда у него заболело колено, врачи чешского клуба «Сигма», за который он выступал, предлагали ему потерпеть. Они утверждали, что оплачивать Голенкову МРТ за 900 евро будет слишком дорого.

Ранее Голенков высказался о высоких зарплатах футболистов. Форвард заявил, что считает выплаты спортсменам обоснованными.

Голенков выступает за «Ростов» с февраля 2022-го. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. Голенков перешел в чешскую «Сигму» в 2021 году, однако не сыграл за команду ни одного матча.