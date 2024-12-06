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14:29, 6 декабря 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о претензиях к бывшему губернатору Курской области

Песков: нужно обеспечить все потребности жителей Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Нужно обеспечить все потребности жителей Курской области. Главное — это люди, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отставку экс-главы региона Алексея Смирнова, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос о претензиях к бывшему губернатору, представитель Кремля подчеркнул, что нужно говорить не о них, а о том, «что необходимо сделать в этой кризисной ситуации». «А главное — после того, как будут завершены все работы, которые сейчас выполняют военные, — это заняться восстановлением региона, сферой ЖКХ, стройкой и так далее», — указал он.

Песков отметил, что сейчас региону требуется кризисный менеджер, и, по мнению главы государства, с этой ролью лучше справится назначенный временно исполняющим обязанности Курской области Александр Хинштейн.

Ранее появилась неподтвержденная официально информация, что отставка Смирнова связана с хищениями при строительстве защитных укреплений. Как пишет Mash, в скором времени может быть возбуждено уголовное дело в отношении заместителей экс-главы региона Алексея Дедова и Романа Денисова.

О том, что президент предложил Хинштейну временно возглавить Курскую область, стало известно 5 декабря. Смирнов в своем обращении к жителям заявил, что его перевели на новую должность, пообещав оправдать возложенную на него ответственность. В свою очередь, Песков заявил, что экс-губернатор сам подал в отставку и новое место его работы еще не известно.

ЖЗЛ
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