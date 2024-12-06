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16:59, 6 декабря 2024Экономика

В России выявили значительные запасы драгоценного металла

Росгеология выявила в Якутии более 145 тонн прогнозных ресурсов рудного золота
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

В 2022-2024 годах сотрудники Росгеологии провели поисковые работы в Якутии и выявили более 145 тонн прогнозных ресурсов рудного золота. О ценной находке сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что прогнозные ресурсы драгоценного металла выявили на территории Оймяконского и Момского улусов Республики Саха. Ведомство оценило их в 145,17 тонны. Речь идет в том числе о запасах на разведанных, а также новых месторождениях, выявленных в процессе поисково-оценочных работ. Специалисты выявили и изучили в общей сложности 22 золотоносных зоны вместо планируемых пяти.

Прогнозные запасы рудного золота категории Р1 эксперты дочернего предприятия Росгеологии — «Якутскгеология» — оценили в 22,77 тонны со средним содержанием 2,52 грамма на тонну (г/т), а Р2 (ресурсы на новых месторождениях) — в 122,4 тонны со средним содержанием 6,86 г/т. Новые открытия, как ожидается, создадут импульс для развития региональной экономики и создадут там дополнительные рабочие места.

Ранее в Минприроды сообщили об открытии в России нового месторождения природного газа, расположенном в Иркутской области. Специалисты отнесли Илгинское к категории крупных. Его суммарные запасы оценили в 135,4 миллиарда кубометров газа и 4,4 миллиона тонн конденсата.

До этого замглавы Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Александр Смирнов заявлял, что Россия обеспечена газом на ближайшие 90 лет. Суммарные объемы на месторождениях РФ он оценил в 67 триллионов кубометров. Что касается шельфовых резервов нефти, то их, по мнению министра энергетики Сергея Цивилева, стране хватит на ближайшие 32 года.

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