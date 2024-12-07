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20:43, 7 декабря 2024Спорт

Дзюба прокомментировал гол в ворота «Зенита»

Футболист «Акрона» Артем Дзюба о голе в ворота «Зенита»: счастье любит тишину
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал гол в ворота петербургского «Зенита» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

Футболист назвал забитый мяч классным. «Счастье любит тишину. Дайте мне побыть самым счастливым человеком. Мяч не праздновал, потому что провел здесь лучшие годы», — заявил Дзюба.

Ранее 7 декабря «Акрон» победил «Зенит» со счетом 2:1. На 40-й минуте голом отличился Дзюба.

Дзюба перешел в «Акрон» в 2024 году. Он выступал за «Зенит» с 2015-го по 2022-й. В составе петербургской команды форвард четыре раза стал чемпионом России.

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