«Краснодар» вышел в лидеры РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» и вышел в лидеры РПЛ

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 0:0. Такой результат позволил хозяевам выйти в лидеры чемпионата, набрав 39 очков. «Локомотив» с 35 очками располагается на пятой строчке турнирной таблицы.

В других матчах игрового дня столичное «Динамо» разгромило «Химки» со счетом 4:1, а московский ЦСКА обыграл воронежский «Факел» (1:0). Кроме того, «Ахмат» победил «Оренбург» (1:0).

Матч стал последним в рамках турнира в этом году. 19-й тур РПЛ пройдет после зимней паузы, в марте 2025-го.