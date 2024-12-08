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20:28, 8 декабря 2024Спорт

Легенда советской гимнастики сделала прогноз на возвращение россиян на турниры

Лидия Иванова: как только случится возвращение россиян, спорт взорвется
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова сделала прогноз на возвращение российских спортсменов на международные турниры. Слова легенды советской гимнастики приводит Sport24.

Иванова заявила, что была бы очень рада возвращению россиян, потому что считает самым плохим исключение из общего мирового спортивного движения. «Спорт взорвется, и гимнастика тоже. Как только случится возвращение на всякие Кубки мира, чемпионаты Европы и другие международные соревнования, поверьте, это будет как дополнительное дыхание для спорта», — поделилась она.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина дала совет возвращающимся на международные турниры российским атлетам. Она рекомендовала спортсменам не совершать ошибки с допингом.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.

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