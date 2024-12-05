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16:30, 5 декабря 2024Спорт

Роднина дала совет возвращающимся на международные турниры россиянам

Роднина посоветовала спортсменам из России не совершать ошибку с допингом
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина дала совет возвращающимся на международные турниры российским атлетам. Ее слова приводит Metaratings.

Роднина отметила, что для яркого и убедительного возвращения ответственность каждого спортсмена и тренера должна быть вдвойне повышена. «Хватит уже без конца совершать одни и те же ошибки и наступать на одни и те же грабли. Имею в виду допинговые проблемы, которые особенно коснулись нашего выступления на Олимпиаде 2016 года, например», — заявила она, назвав допинг большой проблемой, которую надо искоренить.

Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что организация продолжит помогать российским атлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) анонсировала скорое возвращение россиян на турниры, а World Aquatics смягчила критерии допуска.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.

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