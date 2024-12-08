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21:13, 8 декабря 2024Россия

Россия выступила за переговоры по Сирии под эгидой ООН

ТАСС: Москва выступила за переговоры по ситуации в САР под эгидой ООН
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия считает необходимым возобновление переговорного процесса по урегулированию кризиса в Сирии под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН), пишет ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

По его словам, Москва всегда была за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса. «Исходим из необходимости возобновления переговоров под эгидой ООН», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что российская сторона призвала Совбез ООН провести консультации из-за захвата боевиками власти в Сирийской Арабской Республике (САР).

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Москва внимательно следит за ситуацией.

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