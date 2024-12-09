Артем Дзюба опубликовал видео празднования победы над «Зенитом»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в Telegram-канале опубликовал видео празднования командой победы над петербургским «Зенитом» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

На кадрах, снятых в раздевалке дебютанта РПЛ, футболисты исполняют песню Юрия Шатунова «Седая ночь». Композиции также подпевают члены тренерского и административного штаба команды.

Матч «Акрона» против «Зенита» прошел в Санкт-Петербурге 7 декабря. Победу со счетом 2:1 одержали гости, Дзюба стал автором победного мяча.

Ранее сообщалось, что благодаря этому голу Дзюба повторил достижение бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова по числу забитых мячей в выездных матчах РПЛ. В их активе по 71 голу в гостевых встречах.