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15:06, 9 декабря 2024Мир

Меркель раскрыла планы Путина на Россию

Меркель: Путин хочет вернуть России статус великой державы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Вернуть статус великой державы России — это основное направление политики российского лидера Владимира Путина. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает The Independent.

«Путин — это тот человек, который, будучи главой государства, вывел россиян из хаоса, из-под власти олигархов, а также экономики, которая буквально разваливалась (...) Он хотел снова превратить Россию в великую державу», — отметила политик.

Кроме того, по мнению Меркель, начало специальной военной операции (СВО) на Украине напрямую связано с этой задачей.

Ранее журнал Politico сообщал, что новый верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, тогда еще занимавшая пост премьер-министра Эстонии, унизила бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель. В частности, глава немецкого правительства призвала пригласить президента России на саммит лидеров ЕС незадолго до начала СВО. Однако Каллас, занимавшая в то время пост премьер-министра Эстонии, резко высказалась об инициативе.

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