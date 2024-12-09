Мужчина приписал себе ненастоящие преступления и оказался за решеткой для борьбы со скукой

В Китае мужчина сделал фальшивый ордер на собственный арест и попал за решетку

Мужчина из Северного Китая сделал фальшивый ордер на собственный арест, опубликовал его и привлек внимание полицейских. Об этом пишет South China Morning Post.

11 ноября Ван выложил на собственном аккаунте свою фотографию с подписью «Разыскивается». В посте он написал, что его зовут Ван Ибо и он является преступником. Мужчина также заявил, что 10 ноября он вымогал 30 миллионов юаней (415 миллионов рублей) у неназванной компании. «У меня есть пистолет-пулемет и 500 патронов. Если вы найдете меня, то получите вознаграждение в размере 30 тысяч юаней (415 тысячи рублей)», — уверял в публикации Ван.

Через день его пост попался на глаза полицейским. Спустя несколько часов Ван оказался за решеткой. Его дом обыскали, но не нашли там ни денег, ни оружия. Оказалось, что он ничего и не вымогал. Все разъяснилось, когда мужчина признался, что придумал преступления. Так он хотел избавиться от скуки и разочарования в жизни.

Полиция отметила, что распространение ложной информации, даже в таком формате, является преступлением. В качестве наказания Вана временно задержали.

Ранее сообщалось, что Майкла Кнапински из штата Вашингтон, США, обвинили в расправе над мужчиной из-за наркотиков. В ходе следствия выяснилось, что четыре года назад Майкла едва вернули к жизни после 45-минутной остановки сердца.

