Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Монца
Сегодня
22:45 (Мск)
Удинезе
Италия — Серия А|15-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Вулверхэмптон
Англия — Премьер-лига|15-й тур
Хетафе
Сегодня
23:00 (Мск)
Эспаньол
Испания — Примера|16-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ — регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
03:30 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ — регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ — регулярный чемпионат
21:30, 9 декабря 2024Спорт

Роднина одной фразой оценила возможный допуск российских фигуристов к Олимпиаде

Депутат Роднина о допуске российских фигуристов к Олимпиаде-2026: скучно без нас
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила возможный допуск российских фигуристов к Олимпийским играм 2026 года в Италии. Ее слова приводит NEWS.ru.

Роднина фразой «Скучно без нас» оценила инициативу. При этом она подчеркнула, что возвращение россиян не будет быстрым, так как снятие санкций — процесс бюрократический.

Ранее РИА Новости сообщили, что ISU планирует допустить россиян до участия в Олимпиаде-2026. Отмечалось, что условием участия станет нейтральный статус. При этом член ISU Александр Кибалко объяснил, что организация не имеет полномочий по допуску на Олимпиаду.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стала Олимпиада в Пекине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сам все это на себя навлек». В США рассказали о сделке, отказ от которой стоил Асаду власти

      Нетаньяху назвал Голанские высоты неотъемлемой частью Израиля

      Тела мужчины и женщины обнаружили на месте взрыва на складе в Подмосковье

      Назван самый популярный способ путешествовать у россиян

      Беспилотник ВСУ сбили в российском регионе

      На Украине назвали дату прекращения огня

      Роднина одной фразой оценила возможный допуск российских фигуристов к Олимпиаде

      Зеленский назвал численность российских военнослужащих на Украине

      Вероятность спада цен на авторемонт в России оценили

      Украина захотела получить миллионы евро на развитие Чернобыльской зоны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше