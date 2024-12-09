Роднина одной фразой оценила возможный допуск российских фигуристов к Олимпиаде

Депутат Роднина о допуске российских фигуристов к Олимпиаде-2026: скучно без нас

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила возможный допуск российских фигуристов к Олимпийским играм 2026 года в Италии. Ее слова приводит NEWS.ru.

Роднина фразой «Скучно без нас» оценила инициативу. При этом она подчеркнула, что возвращение россиян не будет быстрым, так как снятие санкций — процесс бюрократический.

Ранее РИА Новости сообщили, что ISU планирует допустить россиян до участия в Олимпиаде-2026. Отмечалось, что условием участия станет нейтральный статус. При этом член ISU Александр Кибалко объяснил, что организация не имеет полномочий по допуску на Олимпиаду.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стала Олимпиада в Пекине.