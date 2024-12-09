Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:59, 9 декабря 2024Экономика

Стала известна судьба соглашения о беспошлинном ввозе товаров в Абхазию

«Интерфакс»: ратификацию соглашения с Абхазией о режиме торговли отложили
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о беспошлинном ввозе товаров отложили. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Совете Госдумы.

По его данным, ратификацию решили перенести на более поздний срок. В то же время график предполагал, что ратификацию рассмотрят 11 декабря. Документ предполагает расширение перечня товаров, которые попадают на территорию Абхазии из России без вывозной таможенной пошлины.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что Россия снизила материальную поддержку Абхазии из-за «паразитизма», который продемонстрировали некоторые политические круги этой республики.

До этого, 3 декабря, депутаты абхазского парламента проголосовали против ратификации соглашения об инвестициях российских юридических лиц в республике.

В свою очередь эксперт Ниязи Ниязов заметил, что без российской экономической помощи Абхазия как самостоятельное государство едва ли сможет существовать.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сам все это на себя навлек». В США рассказали о сделке, отказ от которой стоил Асаду власти

      Женщина лишилась отпуска мечты с семьей из-за одной маленькой проблемы с паспортом

      В Госдуме назвали причину роста экстремизма среди российских дольщиков

      Названа самая популярная ценовая категория смартфонов

      Стала известна судьба соглашения о беспошлинном ввозе товаров в Абхазию

      Раскрыта личность исчезнувшего в 1971 году угонщика самолетов с 200 тысячами долларов

      Эрдоган объяснил потерю власти Асадом

      Семерых подозреваемых в подготовке крупного теракта в российском регионе арестовали

      В команде Зеленского рассказали о новой контактной группе по завершению конфликта

      Путин расширил выплаты участникам СВО за инвалидность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше