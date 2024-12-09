Стала известна судьба соглашения о беспошлинном ввозе товаров в Абхазию

«Интерфакс»: ратификацию соглашения с Абхазией о режиме торговли отложили

Ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о беспошлинном ввозе товаров отложили. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Совете Госдумы.

По его данным, ратификацию решили перенести на более поздний срок. В то же время график предполагал, что ратификацию рассмотрят 11 декабря. Документ предполагает расширение перечня товаров, которые попадают на территорию Абхазии из России без вывозной таможенной пошлины.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что Россия снизила материальную поддержку Абхазии из-за «паразитизма», который продемонстрировали некоторые политические круги этой республики.

До этого, 3 декабря, депутаты абхазского парламента проголосовали против ратификации соглашения об инвестициях российских юридических лиц в республике.

В свою очередь эксперт Ниязи Ниязов заметил, что без российской экономической помощи Абхазия как самостоятельное государство едва ли сможет существовать.