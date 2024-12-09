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14:11, 9 декабря 2024Россия

В России раскрыли подробности тактики армии в Курской области

Депутат Швыткин сообщил, что Россия в Курской области наступает
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В настоящее время Вооруженные силы (ВС) России в Курской области наступают, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Подробности тактики российской армии в регионе депутат раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«В первую очередь мы руководствуемся тем, что нужно максимально в короткие сроки уничтожить противника, при этом сохранив весь наш состав. Это самая главная задача, которая на сегодняшний день стоит», — заявил Швыткин.

Депутат отметил, что тактика ВС России в Курской области меняется исходя из погодных условий и из того, какие методы ведения боевых действий используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Эти все моменты мы активно используем в рамках проведения соответствующих мероприятий в Курской области. В настоящее время идут наступательного характера мероприятия. Руководствуемся мы прежде всего тем, чтобы освободить наши территории», — заключил он.

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Ранее в Министерстве обороны (МО) России сообщили, что российские войска за сутки ударили по 13 бригадам ВСУ в Курской области. Бои проходили в районах населенных пунктов Викторовка, Свердликово, Гуево, Куриловка, Новоивановка, Никольский, Новая Сорочина, Лебедевка, Леонидово и Николаево-Дарьино.

За прошедшие сутки, по данным Минобороны, противник потерял более 200 военнослужащих, а с момента вторжения в регион — больше 39 460.

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