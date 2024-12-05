«С утра начался движ». В России заявили о масштабной операции в Курской области. Что там происходит?

Военблогер Подоляка заявил об упорных боях на курском направлении

На курском направлении начались еще более упорные бои, сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

На курском направлении с утра начался «движ». Масштабы пока неясные. Бои очень упорные Юрий Подоляка военный блогер

Он заметил, что подробности проводимой в регионе операции пока неизвестны, так что остается лишь «держать кулаки» за российских солдат и желать им успехов.

За последние сутки российские военные успели отразить несколько контратак ВСУ. Кроме того, по данным Telegram-канала «Северный ветер», группировка войск «Север» продвинулась на 150 метров в зоне боевых действий, попутно уничтожив более 10 украинских бойцов, а также танк и БМП.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России предрекли скорое освобождение Курской области

Вооруженные силы России активно вытесняют ВСУ из Курской области, так что полное освобождение региона может наступить в конце текущего года, утверждает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ребятам, которые там воюют, непросто: Вооруженные силы Украины постоянно бросают в регион новые резервы, теряют людей, технику. Но наши военные постараются, чтобы к Новому году противник был изгнан и разбит Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Он заметил, что командование армии России движется к заданной цели «с большой осторожностью», чтобы сохранить как можно больше жизней своих солдат. При этом Дандыкин выразил уверенность, что уже совсем скоро с курского направления можно будет ожидать хорошие новости, которые прежде всего коснутся продвижения ВС России и освобождения территорий региона.

Военный эксперт добавил, что, несмотря на натиск российских военных, ВСУ не торопятся сдаваться. По его словам, Украина регулярно перебрасывает в Курскую область бойцов из Курахово и с других направлений. Тем не менее постепенно эти резервы закончатся, а противник выдохнется, подытожил Дандыкин.

Российские бойцы сорвали прорыв ВСУ в Курской области

Два пограничника из Псковской области пожертвовали жизнями, чтобы сорвать прорыв украинских войск в районе Суджи. Об этом сообщил брат одного из военных.

По его словам, бойцы приняли основной огонь ВСУ на себя, чтобы выиграть время для эвакуировавшегося мирного населения. «Они погибли героически — насмерть стояли, обороняя кусок границы у Олешни», — сообщили знакомые российских солдат.

Их сослуживцы также рассказали, что оба пограничника отличались храбростью и всегда были готовы к активным действиям. В течение прохождения службы они держались вместе, так что и последнее задание выполнили, прикрывая друг друга.