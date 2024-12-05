На курском направлении начались еще более упорные бои, сообщил военный блогер Юрий Подоляка.
На курском направлении с утра начался «движ». Масштабы пока неясные. Бои очень упорные
Он заметил, что подробности проводимой в регионе операции пока неизвестны, так что остается лишь «держать кулаки» за российских солдат и желать им успехов.
За последние сутки российские военные успели отразить несколько контратак ВСУ. Кроме того, по данным Telegram-канала «Северный ветер», группировка войск «Север» продвинулась на 150 метров в зоне боевых действий, попутно уничтожив более 10 украинских бойцов, а также танк и БМП.
В России предрекли скорое освобождение Курской области
Вооруженные силы России активно вытесняют ВСУ из Курской области, так что полное освобождение региона может наступить в конце текущего года, утверждает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ребятам, которые там воюют, непросто: Вооруженные силы Украины постоянно бросают в регион новые резервы, теряют людей, технику. Но наши военные постараются, чтобы к Новому году противник был изгнан и разбит
Он заметил, что командование армии России движется к заданной цели «с большой осторожностью», чтобы сохранить как можно больше жизней своих солдат. При этом Дандыкин выразил уверенность, что уже совсем скоро с курского направления можно будет ожидать хорошие новости, которые прежде всего коснутся продвижения ВС России и освобождения территорий региона.
Военный эксперт добавил, что, несмотря на натиск российских военных, ВСУ не торопятся сдаваться. По его словам, Украина регулярно перебрасывает в Курскую область бойцов из Курахово и с других направлений. Тем не менее постепенно эти резервы закончатся, а противник выдохнется, подытожил Дандыкин.
Российские бойцы сорвали прорыв ВСУ в Курской области
Два пограничника из Псковской области пожертвовали жизнями, чтобы сорвать прорыв украинских войск в районе Суджи. Об этом сообщил брат одного из военных.
По его словам, бойцы приняли основной огонь ВСУ на себя, чтобы выиграть время для эвакуировавшегося мирного населения. «Они погибли героически — насмерть стояли, обороняя кусок границы у Олешни», — сообщили знакомые российских солдат.
Их сослуживцы также рассказали, что оба пограничника отличались храбростью и всегда были готовы к активным действиям. В течение прохождения службы они держались вместе, так что и последнее задание выполнили, прикрывая друг друга.