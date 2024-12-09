Тела мужчины и женщины обнаружили на месте взрыва на складе в Подмосковье

МЧС: после взрыва на складе в МО из-под завалов достали тела мужчины и женщины

Спасатели МЧС завершили разбор завалов после взрыва и возгорания на складе в подмосковном Пушкино, им удалось достать из-под обломков мужчину и женщину без признаков жизни. Об обнаружении тел сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram-канале.

Взрыв прогремел в складском здании на территории промышленной зоны в поселке Лесной в Подмосковье. По словам очевидцев, на складе обрушились часть стены и перекрытия. Следователи возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Ранее была озвучена предварительная причина случившегося: нарушение техники безопасности при производстве пиротехники.