В Кремле рассказали о планах Путина встретиться с Асадом

Песков: в официальном графике Путина не запланирована встреча с Асадом

В официальном графике президента России Владимира Путина не запланирована встреча с бывшим сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«В официальном графике Путина не запланирована встреча с Асадом», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков предпочел оставить без ответа вопрос о том, когда президент России в последний раз виделся или общался с бывшим сирийским лидером.

Песков также уточнил, что решение о предоставлении убежища Асаду и его семье «принял именно Путин».

8 декабря Башар Асад покинул Сирию и сложил президентские полномочия. Позднее выяснилось, что Россия предоставила ему убежище. На данный момент сложивший полномочия сирийский лидер вместе с семьей находится в Москве.