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12:41, 9 декабря 2024Мир

В Кремле рассказали о планах Путина встретиться с Асадом

Песков: в официальном графике Путина не запланирована встреча с Асадом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Kremlin / Reuters

В официальном графике президента России Владимира Путина не запланирована встреча с бывшим сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«В официальном графике Путина не запланирована встреча с Асадом», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков предпочел оставить без ответа вопрос о том, когда президент России в последний раз виделся или общался с бывшим сирийским лидером.

Песков также уточнил, что решение о предоставлении убежища Асаду и его семье «принял именно Путин».

8 декабря Башар Асад покинул Сирию и сложил президентские полномочия. Позднее выяснилось, что Россия предоставила ему убежище. На данный момент сложивший полномочия сирийский лидер вместе с семьей находится в Москве.

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