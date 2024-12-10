Освобождение бизнесмена Шпигеля от отбытия наказания признали законным

В Москве суд признал законным освобождение бизнесмена Шпигеля от наказания

Московский городской суд признал законным освобождение 71-летнего главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля от наказания. Об этом сообщает ТАСС.

Вышестоящая инстанция оставила решение Преображенского районного суда столицы без изменения.

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5 ноября суд освободил бизнесмена из-за постоянного ухудшения здоровья. В результате Шпигель не отбыл оставшийся срок наказания — 7 лет 4 месяца и 14 дней.

25 января суд в Москве приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за дачу взяток бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву. Осужденный свою вину отрицал.