Российский регион решил выплачивать миллионы одной категории жителей

Власти ЯНАО решили выплачивать по три миллиона родившим до 30 лет жительницам

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) решили выплачивать по три миллиона рублей одной категории жителей — родившим первого ребенка до 30 лет россиянкам из региона. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Артюхова, эта мера поддержки будет действовать для тех, кто родил ребенка в законном браке. Если же любой по счету ребенок родится у женщины до 36 лет, сумма выплаты составит один миллион и удвоится при рождении двух и более детей.

«Здесь важно не путать с материнским капиталом, который дается автоматически», — подчеркнул Артюхов, отметив, что выплаты жительницам региона не связаны с маткапиталом.

Распределять выплаты начнут в регионе с 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что студенткам двух российских регионов захотели платить за рождение детей по миллиону рублей.