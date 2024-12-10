Сирия обратилась к ООН из-за Израиля

Сирия обратилась в СБ ООН с призывом остановить агрессию Израиля

Сирия направила обращение в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) и к ее генеральному секретарю Антониу Гутерришу с призывом остановить агрессию Израиля. Об этом сообщил постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак, его слова приводит РИА Новости.

«По поручению сирийского правительства мы направили идентичные письма, (...) призывая ООН и Совет Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности и прекратить израильские нападения на Сирию, не позволить Израилю извлечь выгоду из переходного периода, который сирийцы сейчас осуществляют в своей стране», — подчеркнул он.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты, которые до 1967 года принадлежали Сирии, всегда будут неотъемлемой частью Израиля. Он также подчеркнул, что падение режима Башара Асада в Сирии стало следствием ударов израильской армии по Ирану и Ливану.

8 декабря президент Сирии Башар Асад, после переговоров с участниками конфликта, принял решение уйти с поста и покинул государство, дав указание мирно передать власть.