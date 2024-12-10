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12:32, 10 декабря 2024Спорт

«Зенит» опротестует отмененные голы в матче с новичком РПЛ

«Зенит» обратился в ЭСК из-за отмененных голов в матче РПЛ с «Акроном»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Зенит» опротестует отмененные голы в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Акроном». Об этом сообщает РИА Новости.

Команда обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС). При счете 1:2 петербуржцы дважды забивали, но оба гола были отменены после проверки эпизодов с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR).

7 декабря «Акрон» победил «Зенит» со счетом 2:1. На 40-й минуте отличился экс-нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба, ныне играющий за клуб из Тольятти.

После 18 матчей «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. «Акрон» является новичком РПЛ и располагается на девятом месте с 22 очками.

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