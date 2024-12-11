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09:46, 11 декабря 2024Спорт

Французский пловец обрадовался возвращению россиян на турниры

Французский пловец Жоли: рад возвращению россиянина Мартынычева на турниры
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Дамьен Жоли

Дамьен Жоли. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Французский пловец Дамьен Жоли обрадовался возвращению россиян на международные турниры. Его слова передает «Матч ТВ».

Жоли поделился, что представляет, насколько рад вернуться Кирилл Мартынычев, с которым они вместе выступали на многих соревнованиях. «Это очень быстрый парень, один из самых быстрых пловцов России, насколько я знаю. Очень рад, что у меня стало одним классным противником больше», — подчеркнул француз.

С 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Россияне принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

В ноябре World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян. Отечественные спортсмены теперь смогут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду. В плавании также были сняты ограничения по индивидуальным стартам.

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