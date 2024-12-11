Минобороны России: в Курской области один солдат ВСУ сдался в плен

В Курской области один украинский военнослужащий сдался в плен. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там не уточнили, где конкретно боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен. Других подробностей в ведомстве не привели.

При этом в Минобороны сообщили о продолжении наступательных действий группировки войск «Север» в Курской области. Российские военные, по информации министерства, вернули под свой контроль населенные пункты Дарьино и Плехово.

Курскую область, где с августа продолжаются бои с ВСУ, 5 декабря по предложению президента России Владимира Путина возглавил Александр Хинштейн. Он сменил на посту губернатора Алексея Смирнова — он ушел в отставку по собственному желанию. Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, что стало одним из самых коротких губернаторских сроков. В Кремле объяснили ротацию необходимостью кризисного управления приграничным регионом.

Врио губернатора уже отправил правительство региона в отставку. В Госдуму же внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий Хинштейна, который занимал пост авы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.