Мужчин предостерегли от ношения термобелья в некоторых случаях

Дерматолог Гайдина: термобелье может вызвать перегрев репродуктивных органов

Доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского университета Татьяна Гайдина рассказала, что ношение термобелья зимой не всегда полезно, особенно для здоровья мужчин. В каких случаях от ношения этого предмета одежды лучше отказаться, врач рассказала изданию Life.

Дерматолог посоветовала выбирать одежду, ориентируясь не на температуру, а на количество проводимого на улице времени. Она предостерегла от ношения термобелья, если человек проводит на морозе всего несколько минут, а потом час едет в транспорте. По ее словам, в этом случае термобелье может стать причиной перегрева и сильного сдавливания, что, в свою очередь, может вызвать опрелости, дерматит, а у мужчин — еще и нарушение выработки сперматозоидов.

«Физиологически репродуктивные органы у мужчин (тестикулы) должны быть на один-два градуса Цельсия холоднее, чем температура тела, чтобы происходил нормальный сперматогенез. Если тестикулы перегреваются, то эта функция нарушается», — объяснила врач.

Однако если человек работает на улице, термобелье ему необходимо для защиты от переохлаждения, предупредила Гайдина. По ее словам, из-за переохлаждения могут развиться респираторные заболевания, а также проблемы с мочеполовой системой и органами малого таза. Распознать переохлаждение можно по боли внизу живота и при мочеиспускании. В этом случае необходимо обращаться за медицинской помощью, подвела итог дерматолог.

Ранее дерматолог и трихолог Татьяна Егорова предупредила о последствиях прогулок без шапки на морозе. По ее словам, когда температура на улице падает до плюс одного градуса и ниже, настоятельно рекомендуется надевать головной убор, особенно мужчинам — холод замедляет кровообращение, нарушая питание волосяных фолликулов.