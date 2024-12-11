Мужчин предостерегли от ношения термобелья в некоторых случаях

Доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского университета Татьяна Гайдина рассказала, что ношение термобелья зимой не всегда полезно, особенно для здоровья мужчин. В каких случаях от ношения этого предмета одежды лучше отказаться, врач рассказала изданию Life.
Дерматолог посоветовала выбирать одежду, ориентируясь не на температуру, а на количество проводимого на улице времени. Она предостерегла от ношения термобелья, если человек проводит на морозе всего несколько минут, а потом час едет в транспорте. По ее словам, в этом случае термобелье может стать причиной перегрева и сильного сдавливания, что, в свою очередь, может вызвать опрелости, дерматит, а у мужчин — еще и нарушение выработки сперматозоидов.
«Физиологически репродуктивные органы у мужчин (тестикулы) должны быть на один-два градуса Цельсия холоднее, чем температура тела, чтобы происходил нормальный сперматогенез. Если тестикулы перегреваются, то эта функция нарушается», — объяснила врач.
Однако если человек работает на улице, термобелье ему необходимо для защиты от переохлаждения, предупредила Гайдина. По ее словам, из-за переохлаждения могут развиться респираторные заболевания, а также проблемы с мочеполовой системой и органами малого таза. Распознать переохлаждение можно по боли внизу живота и при мочеиспускании. В этом случае необходимо обращаться за медицинской помощью, подвела итог дерматолог.
Ранее дерматолог и трихолог Татьяна Егорова предупредила о последствиях прогулок без шапки на морозе. По ее словам, когда температура на улице падает до плюс одного градуса и ниже, настоятельно рекомендуется надевать головной убор, особенно мужчинам — холод замедляет кровообращение, нарушая питание волосяных фолликулов.