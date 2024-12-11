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05:01, 11 декабря 2024Забота о себе

Мужчины назвали скрытые причины своих измен

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Психолог Джеффри Бернстайн рассказал, что мужчины называют причинами своих измен. В колонке для Psychology Today эксперт поделился историями двух своих клиентов, которые были неверны женам.

По словам Бернстайна, один из его клиентов, мужчина по имени Марк, рассказал, что завел роман с коллегой, когда стал считать, что жена начала уделять ему недостаточно внимания из-за домашних дел и заботы о детях.

«Жена, узнавшая о романе мужа, была опустошена. Но во время терапии мы выяснили, что супруги оба были недовольны отношениями в браке. Она призналась, что рассматривала Марка как еще одну задачу в своем списке дел, а Марк был уверен, что жена сама заметит его состояние», — рассказал психолог.

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Другой клиент психолога заявил, что он старался избегать конфликтов с женой, однако она обостряла споры, из-за чего его обида нарастала. Тогда мужчина начал общаться с женщиной, которая выслушивала его без осуждения. Впоследствии клиент признался, что искал утешения на стороне вместо того, чтобы решать проблемы в отношениях.

Бернстайн посоветовал парам больше разговаривать друг с другом, обсуждать свои потребности и проводить время вдвоем, чтобы избежать подобных проблем в отношениях.

Ранее медицинский психолог Валерия Мошняцкая назвала неочевидные признаки послеродовой депрессии. К таковым специалистка отнесла изменение аппетита. Она объяснила, что некоторые женщины после родов могут ощущать снижение чувства голода или, наоборот, постоянное желание что-то съесть.

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