В Киеве поверили в желание Трампа завершить конфликт на Украине

Глава Офиса президента Украины Ермак поверил в желание Трампа завершить конфликт

В Киеве поверили в желание избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Соответствующее заявление сделал глава Офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«После встречи Зеленского с Трампом в Париже есть понимание, что Трамп точно хочет прекратить войну», — заявил Ермак.

8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь на Украине. По словам американского лидера, Зеленский хочет заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Отношение Украины к достижению мира позднее прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что урегулирование конфликта не является приоритетом для властей страны.