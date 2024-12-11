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09:20, 11 декабря 2024Забота о себе

Названы главные правила профилактики болезни Альцгеймера

Общество по борьбе с болезнью Альцгеймера: нужно вести здоровый образ жизни
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Не существует способа гарантированно защититься от старческого слабоумия, однако есть методы профилактики, которые помогают снизить риск болезни Альцгеймера. Главные правила назвало издание The Sun со ссылкой на Общество по борьбе с болезнью Альцгеймера.

По данным экспертов, риск развития этого заболевания наиболее низок у людей, ведущих здоровый образ жизни. Специалисты призвали регулярно заниматься спортом, поддерживать здоровый вес, минимизировать употребление алкоголя, а также отказаться от курения, чтобы уменьшить вероятность болезни Альцгеймера.

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Также важно бороться со стрессом, поддерживать хорошее настроение и вести активную общественную жизнь. Эксперты подчеркивают: социальная изоляция и депрессия могут стать провокаторами слабоумия. Также риск развития болезни Альцгеймера увеличивается при потере слуха и зрения, при травмах головы и при высоком уровне холестерина, высоком давлении и диабете.

Ранее онколог Леонид Доронин указал на неочевидный и приятный способ снизить развитие деменции. Он посоветовал заводить собак.

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