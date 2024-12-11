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17:15, 11 декабря 2024Экономика

Коммунальщикам выставили счет на десятки тысяч рублей за переохлаждение ребенка

Новосибирские энергетики выплатят 80 тысяч рублей за переохлаждение ребенка
Виктория Клабукова

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Новосибирске коммунальщикам выставили счет за переохлаждение ребенка. Во сколько оценили компенсацию, сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Из-за аварии на теплосетях в доме на улице Ватутина отключили теплоснабжение. Подачу ресурса приостановили на 11 дней. В результате температура в квартирах опустилась до плюс десяти градусов. В таких условиях более недели пришлось жить и детям. В одной из квартир из-за отсутствия отопления простудился четырехмесячный ребенок. Дискомфорт в таком холоде испытывал и его четырехлетний брат, указано в иске надзорного органа.

В начале декабря почти полсотни домов в городе остались без тепла в результате коммунальной аварии. Отключения коснулись тогда Кировского района Новосибирска. Днем ранее без отопления оказались 422 дома. Причины случившегося уточнялись только для Ленинского района, где тепла лишились 165 многоквартирных зданий.

В конце октября к массовым отключениям тепла привел гидроудар на одном из объектов Сибирской генерирующей компании. Отопления лишились тогда 640 домов. Подачу ресурса приостановили также в 28 образовательных учреждениях, 20 больницах и 25 вузах. В тот день из-за прорыва трубы отопления, спровоцированного гидроударом, рухнул потолок в двух квартирах в разных домах города.

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