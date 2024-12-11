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08:00, 11 декабря 2024Интернет и СМИ

Родители заглянули в телефон 10-летней дочери и сделали неприятное открытие

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Surasak_Ch / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником ro_2610 поделился историей о том, как они вместе с бывшей женой заглянули в телефон 10-летней дочери и сделали неприятное открытие о ее однокласснике. Комментаторы посоветовали мужчине сообщить о находке в школу.

Автор поста опубликовал скриншот переписки дочери с одноклассником. В сообщениях, адресованных девочке, мальчик назвал ее «горячей штучкой» и рассказал, что хотел пригласить ее на свидание, но передумал из-за ее поведения. В заключение он пожелал ей «заняться своей жизнью» и написал, что заблокирует ее контакт.

«Моя десятилетняя дочь получила эти сообщения от мальчика из ее класса. Она всегда очень вежлива со всеми. (...) Я хотел пожаловаться на него в школу, но чувствую, что отправка этой переписки его родителям (если я смогу найти их контакты) будет иметь более сильный эффект. Надеюсь, его научат хорошим манерам», — заявил мужчина.

Многие комментаторы призвали автора поста предать ситуацию максимальной огласке. «Обязательно отправьте копию [сообщений] в школу. Это притеснение и травля», «Я даже не могу представить, как это может написать 10-летний ребенок. Безумие», «Если бы мой ребенок отправил это кому-нибудь, я бы хотел об этом знать!» — высказались участники обсуждения.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она заглянула в телефон жениха и решила отменить свадьбу. Комментаторы поддержали решение невесты.

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