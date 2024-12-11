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06:53, 11 декабря 2024Мир

Российский посол сообщил о нелегальных поставках из БиГ оружия Киеву

Посол Калабухов: Босния и Герцеговина официально не поставляет оружие Киеву
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Босния и Герцеговина (БиГ) официально не занимается поставками оружия Украине. Однако есть нелегальные поставки, рассказал посол России в БиГ Игорь Калабухов, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что есть решение президиума Боснии и Герцеговины о запрете поставок вооружения Украине и постановление Народной скупщины Республики Сербской (НСРС) о военном нейтралитете энтитета — части страны.

«Руководство РС и ее представители в общебоснийских институтах очень ответственно относятся к вопросам поставок продукции военного назначения (ПВН) из БиГ», — уточнил Калабухов. По его словам, прямые продажи вооружения Киеву сделали бы БиГ соучастником антироссийской коалиции, подорвали бы дружественный характер двусторонних отношений.

Помимо этого, имели место случаи попадания нелегальными путями в руки украинских боевиков ПВН боснийского происхождения, добавил посол.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал поставки оружия приоритетом для вооруженных сил страны. Он подчеркнул, что главной задачей является обеспечение бригад необходимой техникой, а не снижение возраста мобилизации.

В начале декабря в Пентагоне заверили, что ведомство продолжит предпринимать все усилия для ускоренных поставок оружия Украине до ухода администрации президента Джо Байдена. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о несостоятельности предложения «накачать Киев оружием».

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