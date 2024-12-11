Хоккейный клуб СКА объявил о возвращении на «СКА Арену» с 17 декабря

Хоккейный клуб СКА объявил о возвращении на «СКА Арену». Об этом сообщается на сайте команды из Санкт-Петербурга.

СКА будет проводить домашние матчи на новом стадионе с 17 декабря. Ранее в сезоне-2024/2025 команда принимала гостей в Ледовом дворце.

В начале июня 2024-го на «СКА Арене», на которую, по приблизительным оценкам, потратили около 60 миллиардов рублей, произошел пожар. В результате выгорел электронный информационный видеоборт, оплавились и сгорели 200 квадратных метров трибун, а также пластиковое покрытие чаши главной арены.

«СКА Арена» является крупнейшим хоккейным стадионом в мире. Первый матч на нем прошел 11 февраля 2024 года: на встрече между СКА и «Сочи» присутствовал 21 481 зритель, что стало рекордом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).