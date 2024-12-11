Мирошник: Киев рассматривает вопрос снижения мобилизационного порога для торга

На данный момент Владимир Зеленский и его команда рассматривают вопрос снижения мобилизационного возраста как предмет для торга с Западом. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишут «Известия».

«Вы нам дайте дальнобойные ракеты или что-то иное, а мы в "благодарность" снизим мобилизационный возраст. В любом случае — это ресурс, который сегодня расторговывают киевские правители», — отметил дипломат.

По мнению Мирошника, опасения у Зеленского вызывает не народное возмущение, а падение его рейтингов. Однако если в ближайшее время не будет выборов, то на падение рейтингов можно пойти. Но в том случае, если они будут обменяны на деньги и вооружения, резюмировал он.

Ранее западные СМИ написали, что решение Владимира Зеленского отказаться от мобилизации граждан моложе 25 лет вызвало недовольство в США. Отмечается, что за три года конфликта между украинским главой и президентом США Джо Байденом было множество разногласий.

Накануне в Генштабе ВСУ заявили, что темпы мобилизации на Украине не восполняют даже текущие потери Вооруженных сил Украины.