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13:39, 11 декабря 2024Россия

В Минобороны заявили о новой попытке ВСУ ударить по России с воздуха

Минобороны России: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку ударить по объектам на российской территории с воздуха. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 12:50 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью очередной беспилотник самолетного типа. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 11 декабря ВСУ выпустили по России 14 беспилотников. Все они пытались атаковать Брянскую область.

Кроме того, минувшей ночью под ракетный удар со стороны Украины попал Таганрог. В городе прогремело не менее десяти взрывов. Повреждения получило местное промышленное предприятие и 14 автомобилей на его парковке. По одной из версий, атака произведена американскими дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS, по другой — новыми ракетами-дронами «Пекло».

ЖЗЛ
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