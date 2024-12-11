В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам

Советник главы офиса Зеленского заявил о готовности к переговорам с Россией

Украина готова к переговорам с Россией. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».

По его словам, Киев готов начать переговорный процесс с Москвой. Однако он отметил, что не стоит ждать простого решения. Украине нужны справедливые условия мира, уточнил Подоляк.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам по Украине на условиях, изложенных российским президентом Владимиром Путиным. Речь, в частности, идет о полном выводе украинских войск с территории новых регионов РФ.

8 декабря избранный президент США Дональд Трамп попросил Путина начать работу по урегулированию украинского вопроса. По его мнению, с этим может помочь Китай. До этого Трамп заявлял о желании Киева заключить сделку с Москвой.