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16:40, 11 декабря 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам

Советник главы офиса Зеленского заявил о готовности к переговорам с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Украина готова к переговорам с Россией. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».

По его словам, Киев готов начать переговорный процесс с Москвой. Однако он отметил, что не стоит ждать простого решения. Украине нужны справедливые условия мира, уточнил Подоляк.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам по Украине на условиях, изложенных российским президентом Владимиром Путиным. Речь, в частности, идет о полном выводе украинских войск с территории новых регионов РФ.

8 декабря избранный президент США Дональд Трамп попросил Путина начать работу по урегулированию украинского вопроса. По его мнению, с этим может помочь Китай. До этого Трамп заявлял о желании Киева заключить сделку с Москвой.

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