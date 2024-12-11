Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:45, 11 декабря 2024Экономика

В России оценили рост экономики за пять лет

Новак: рост экономики РФ в 2024 году составит 3,9 %
Дмитрий Воронин

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Рост российской экономики по итогам 2024 года прогнозируется на уровне 3,9 процента, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, которого цитирует ТАСС.

По словам политика, показатель превзойдет прошлогодние 3,6 процента, а за пять лет, начиная с 2020 года, ВВП страны вырастет примерно на 12,7 процента. Такую динамику фиксируют на фоне десятков тысяч санкций и других проявлений «экономической войны, которую возглавляют западные страны», подчеркнул зампред правительства.

В российском Центробанке оценивали рост экономики страны по итогам года более чем в 4 процента. При этом по итогам третьего квартала она прибавляла в годовом выражении только 3,2 процента против 4,1 процента во втором. По итогам октября-декабря регулятор прогнозирует рост ВВП в пределах 2-3 процентов.

В качестве одной из главных причин замедления темпов роста в ЦБ называли «нарастание ограничений на стороне предложения», вызванное сохраняющейся острой нехваткой квалифицированных работников, а также исчерпанием доступности свободных производственных мощностей.

В следующем году темпы роста российской экономики продолжат снижаться и при оптимистичном сценарии составят около двух процентов, отмечают эксперты.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Таганрогу дальнобойными баллистическими ракетами. Что известно о снарядах?

      Трамп назвал прекращение украинского конфликта своим приоритетом

      Жена бойца СВО рассказала подробности о выселении из служебного жилья

      Новые власти Сирии высказались о будущем военных баз России

      В России отреагировали на удар ВСУ по Таганрогу дальнобойными баллистическими ракетами

      Женщина с двумя детьми похудела на 22 килограмма за полгода благодаря одному напитку

      Blue Origin подтвердила готовность New Glenn к первому пуску

      Стало известно имя возможного оппонента Лукашенко на предстоящих выборах президента

      В России оценили рост экономики за пять лет

      В Москве решили отказаться от муляжей камер на дорогах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше