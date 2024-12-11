В России оценили рост экономики за пять лет

Новак: рост экономики РФ в 2024 году составит 3,9 %

Рост российской экономики по итогам 2024 года прогнозируется на уровне 3,9 процента, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, которого цитирует ТАСС.

По словам политика, показатель превзойдет прошлогодние 3,6 процента, а за пять лет, начиная с 2020 года, ВВП страны вырастет примерно на 12,7 процента. Такую динамику фиксируют на фоне десятков тысяч санкций и других проявлений «экономической войны, которую возглавляют западные страны», подчеркнул зампред правительства.

В российском Центробанке оценивали рост экономики страны по итогам года более чем в 4 процента. При этом по итогам третьего квартала она прибавляла в годовом выражении только 3,2 процента против 4,1 процента во втором. По итогам октября-декабря регулятор прогнозирует рост ВВП в пределах 2-3 процентов.

В качестве одной из главных причин замедления темпов роста в ЦБ называли «нарастание ограничений на стороне предложения», вызванное сохраняющейся острой нехваткой квалифицированных работников, а также исчерпанием доступности свободных производственных мощностей.

В следующем году темпы роста российской экономики продолжат снижаться и при оптимистичном сценарии составят около двух процентов, отмечают эксперты.