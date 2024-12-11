МИД РФ назвал грабежом кредит Киеву с использованием замороженных активов РФ

Новый кредит Украине, выданный с использованием доходов от замороженных российских активов, назвали банальным грабежом в МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что объявленное Минфином США выделение Украине очередного кредита для поддержания «обанкротившейся клики [Владимира] Зеленского» представляет собой «банальный грабеж».

«Попросту говоря, "семерка" крадет чужие деньги, готовя почву для того, чтобы завладеть всеми удерживаемыми на Западе российскими суверенными резервами и потратить их», — отмечает ведомство.

10 декабря Минфин США объявил о выделении Киеву кредита в размере 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от российских активов, замороженных в западных странах. До этого замминистра финансов Польши Павел Карбовник заявил, что ЕС сможет предоставить Киеву 50 миллиардов долларов в рамках утвержденной программой G7 инициативы по использованию замороженных российских активов.