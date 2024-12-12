В Германии подняли вопрос о возможности разработки Украиной ядерного оружия

В бундестаге подняли вопрос о возможности разработки Украиной ядерного оружия

Член бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Андреас Блек подняли вопрос о возможности разработки на Украине ядерного оружия. Об этом говорится в обращении парламентария к правительству, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Знает ли федеральное правительство об упомянутых в сообщениях СМИ планах создания ядерного оружия на Украине?» — спросил Блек.

В своем ответе правительство сообщило об отсутствии у него запрашиваемых данных. В частности, парламентский статс-секретарь МИД ФРГ Сюзанна Бауманн заявила, что правительство не обладает информацией по сути заданного вопроса.

«Федеральное правительство не обладает какими-либо знаниями в смысле рассматриваемого вопроса. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) регулярно сообщает о своем контроле за ядерной безопасностью и обеспечением, а также о проверке мер безопасности, согласованных между МАГАТЭ и Украиной», — сообщила она.

17 октября сообщалось, что во время встречи с Дональдом Трампом Зеленский поставил политика перед выбором: Украина должна получить ядерное оружие или членство в НАТО. Он подчеркнул, что только такие меры могут обеспечить Киеву безопасность.

Позднее Зеленский опроверг планы разработки ядерного оружия.«Я сказал, что, когда Будапештский меморандум подписывали очень уважаемые, мощные ядерные страны, там было написано, что Украина отдает ядерное оружие и Украина будет иметь от этих очень уважаемых стран, включая в те времена Россию, Китай, Соединенные Штаты, — территориальную целостность и суверенитет. Это то, что я сказал», — подчеркивалл украинский лидер в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

14 ноября официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что страна не создает ядерное оружие и не намерена его разрабатывать.