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04:00, 12 декабря 2024Интернет и СМИ

Девушка показала фото своего рабочего места и разозлила пользователей сети

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @mildlyinfuriating / Reddit

Пользовательница Reddit с ником sdc1978 показала на портале фотографию своего рабочего места. Комментаторов разозлило увиденное. Они посоветовали девушке задуматься о том, чтобы сменить место работы.

Авторша поста объяснила, что в январе 2025 года переезжает в новый офис, и показала снимок будущего рабочего места. На фото можно заметить, что рабочий стол девушки отделен от соседних перегородками, но при этом они располагаются близко друг к другу.

«Теперь вы можете списывать у своих соседей», «Здесь вы проведете лучшие годы своей жизни. Если вы захотите использовать один из двух отведенных вам перерывов на поход в туалет, поднимите руку, и вас проводят», «Одна только картинка навевает на меня скуку и сонливость», «Напомните еще раз: почему нужно тратить час на дорогу, чтобы поработать в такой обстановке?», «Скоро вы будете работать из подвала», — написали возмущенные комментаторы. Они также добавили, что авторше поста было бы проще уволиться, чем работать из такого офиса.

Ранее парень показал на Reddit счет за услуги скорой помощи в США. Разозленные комментаторы назвали увиденное незаконным.

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